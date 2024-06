Albiach insta Illa a moure's i demana voluntat negociadora per possibilitar un tripartit

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha apel·lat aquest dimecres el primer secretari del PSC, Salvador Illa, a moure's per aconseguir una majoria que li permeti ser investit com a president de la Generalitat, i creu que això només pot ser possible si es configura un tripartit.

En el ple que activa el compte enrere de dos mesos per a una possible investidura, ha considerat que el resultat de les eleccions només permet dibuixar un possible acord entre la seva formació, ERC i el PSC o un escenari de repetició electoral, després de demanar "no disfressar la realitat i generar falses expectatives", en al·lusió implícita a Junts.

Segons Albiach, sobre Illa recau la màxima responsabilitat d'intentar sumar aquesta majoria perquè Catalunya disposi d'un govern, per la qual cosa ha reclamat als socialistes que s'esforcin, es moguin i tinguin una actitud "proactiva".

Més enllà de les discrepàncies que puguin tenir, s'ha mostrat confiada que poden compartir polítiques i negociar per assolir un bon acord: "Aquí ningú es pot equivocar. Això no va de xecs en blanc ni de tacticismes. Va de voluntat negociadora".

A parer seu, Catalunya necessita un govern estable, amb majories sòlides i que dugui a terme polítiques per a la planificació ecològica i que afronti la crisi educativa, en matèria de desigualtat i d'habitatge, després de destacar que aquesta última ha de ser una prioritat en la pròxima legislatura.