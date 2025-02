Albiach (Comuns) insta Illa a "intercedir" a la casa Orsola per a una renovació de lloguers

BARCELONA 1 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha instat aquest dissabte el president de la Generalitat, Salvador Illa, a "intercedir" per paralitzar el desnonament de la casa Orsola i seure a negociar el propietari de l'immoble, textualment, per aconseguir una renovació de lloguers dels actuals inquilins.

"És el moment d'estar al costat dels inquilins i de les inquilines i, sobretot, acabar amb aquesta especulació que ens està fent fora dels nostres barris i de les nostres ciutats", ha expressat Albiach, en una atenció als mitjans des de la Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona).

Albiach ha reivindicat el moviment a favor de l'habitatge que aquest divendres "va parar el desnonament de la casa Orsola" i ha subratllat, textualment, que aquest dimarts ho tornaran a aturar, en la nova data que va donar la comitiva judicial després que no va poder executar el desnonament en el primer intent programat.

"TRANQUIL·LITAT" DAVANT DEL RÈGIM SANCIONADOR

En paral·lel, Albiach ha reivindicat l'acord al qual va arribar el Govern amb els Comuns per desplegar el règim sancionador amb multar propietaris que incompleixin la llei d'habitatge i evitar una proliferació de lloguers de temporada per saltar-se les limitacions dels preus.

La diputada ha donat un missatge de "tranquil·litat" als propietaris de pisos perquè, segons subratlla, aquells que compleixin la llei no rebran cap sanció, i ha qualificat d'anomalia que fins ara no hi hagués multes per controlar l'aplicació de la llei d'habitatge.

"La gent que està complint la llei d'habitatge ha d'estar tranquil·la perquè aquest règim sancionador el que fa és perseguir, és penalitzar i, sobretot, és dissuasiu per tots els que estan fent pirateria immobiliària", ha dit.

Sobre les manifestacions convocades per CCOO i UGT aquest diumenge per defensar el denominat 'escut social', Albiach ha situat la jornada laboral de 37,5 hores com "el pròxim dret" a aconseguir per part dels treballadors.