Albiach (Comuns) insta el Govern i ERC a posar-se d'acord amb els pressupostos: "Hi ha marge"

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha instat aquest dimarts el Govern i ERC a posar-se d'acord per poder aprovar el projecte de pressupostos d'aquest any: "Hi ha marge per a la negociació i per a l'acord. Catalunya necessita pressupostos".
"Estem en una situació de pròrroga pressupostària des del 2023. Davant les mobilitzacions socials i les necessitats que té el país, és important que siguem capaços de posar-nos d'acord", ha destacat en una roda de premsa a la cambra catalana.
En espera que el Govern porti aquest divendres els comptes al Parlament sense tenir garantida la majoria suficient per aprovar-los, atès que només compta amb el suport dels Comuns, ha manifestat que "res està perdut" en la negociació amb els republicans sobre la recaptació de l'IRPF.
Així, ha constatat que, tot i que no arribin a un acord abans d'aquest divendres, hi ha marge perquè puguin continuar negociant fins a l'11 de març, quan es preveu celebrar el debat de totalitat dels comptes al Parlament.
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
"El 2022, vam presentar una esmena a la totalitat als comptes i la vam acabar retirant i donant suport als pressupostos", ha indicat Albiach, que també ha advertit del pegat que suposen, a parer seu, els suplements de crèdit si no hi ha pressupostos.
I és que, segons la líder parlamentària dels Comuns, els suplements de crèdit són menys transparents que uns pressupostos, i deixen fora en matèria d'inversions els CAP, centres educatius i construcció de residències a més de la part de subvencions nominatives.