Albiach (Comuns) insta a aprofitar la nova legislatura per fer "avançar Catalunya"

BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns en el Parlament, Jessica Albiach, ha fet una crida aquest divendres a aprofitar la nova legislatura per fer "avançar Catalunya", en fer-se públic l'aval de la militància d'ERC al preacord amb el PSC per investir el socialista Salvador Illa.

"S'obre una oportunitat perquè aquesta sigui la legislatura de l'habitatge, per resoldre la crisi educativa, per enfortir la sanitat pública, per avançar en la transició ecològica justa, per rebre un finançament just. En definitiva, una oportunitat per millorar la vida dels catalans", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.

Dies després que el seu partit també hagi tancat un acord amb el PSC per investir Illa, Albiach ha conclòs sobre la legislatura: "Aprofitem-la i fem avançar Catalunya".