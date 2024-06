Albiach (Comuns) indica al PSC que té "incentius suficients" per a un nou finançament

Demana "tranquil·litat" a la Chunta i a Compromís i afirma que obrir el debat és bo per a altres comunitats



BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha indicat al PSC que té "incentius suficients" per moure's cap a un nou finançament per a Catalunya en el marc de les negociacions per a la investidura del candidat socialista a la Generalitat, Salvador Illa.

En una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha indicat que Illa "és conscient que ara els números donen, però pot ser que amb una repetició electoral no donin", en referència a una possible majoria del PSC, ERC i els Comuns.

Així mateix, ha afegit que els socialistes també són "molt conscients que Catalunya té un finançament ara mateix amb el qual és molt difícil poder blindar els serveis públics" dels quals té les competències.

TENSIONS A SUMAR

En preguntar-li per les tensions en la coalició Sumar, de la qual els Comuns formen part, després que la Chunta i Compromís han advertit que estan disposats a retirar el suport parlamentari al Govern central si la millora del finançament només s'aplica a Catalunya, ha demanat tranquil·litat als partits d'Aragó i la Comunitat Valenciana.

"Enviaria un missatge de tranquil·litat: que nosaltres tinguem el que ens toca, i crec que fem el que legítimament hem de fer, que és defensar els interessos de Catalunya, no va en detriment" d'altres comunitats, ha sostingut Albiach.

De fet, ha opinat que obrir aquesta via i exigir que el debat del finançament es posi damunt la taula "també és positiu per a la resta de territoris", i ha reconegut que, per exemple, la Comunitat Valenciana és un dels territoris més perjudicats pel sistema de finançament.