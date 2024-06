Albiach (Comuns) sobre el Hard Rock per a la investidura: "Les nostres prioritats no han canviat"

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha advertit que la negativa al Hard Rock per part de la seva formació no ha canviat de cara a les negociacions per a la investidura en la Generalitat: "Les nostres prioritats no han canviat".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press en preguntar-li si el complex turístic segueix sent una línia vermella per a ells, i ha explicat que ja han traslladat al PSC que consideren que "aquestes infraestructures no tenen sentit en un context d'emergència climàtica com la que tenim ara".

També ha assegurat que seran tan exigents amb el PSC com amb ERC en aquest sentit, i ha criticat que no té sentit que "hi hagi dues forces que diuen que són progressistes i que tinguin una negociació que no contempli la lluita contra l'emergència climàtica", tant pel Hard Rock com per l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

Respecte a la investidura, Albiach ha reiterat que per a la seva formació "o hi ha un Govern a tres on estiguin el PSC, ERC i els Comuns o hi haurà repetició electoral", i ha apuntat que ara mateix els números no surten ni per una banda ni per una altra, en referència a la possible investidura dels candidats del PSC i Junts, Salvador Illa i Carles Puigdemont, respectivament.

I sobre el 'road show' de la Fórmula 1 que se celebra aquest dimecres a la tarda al passeig de Gràcia, ha sostingut que exemplifica el model de ciutat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, amb el qual es dedica a "rendir homenatge als lobbys".