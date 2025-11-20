Albiach (Comuns) sobre el fiscal general: "Aquesta sentència és un cop judicial"

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha qualificat de cop judicial la sentència condemnatòria al fiscal general de l'estat, Álvaro García Ortiz, anunciada aquest dijous: "Aquesta sentència és un cop judicial. És una mostra que el PP i que la dreta més rància de l'Estat volen guanyar als tribunals el que no han aconseguit guanyar a les urnes".
Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament, en la qual ha assegurat que amb la inhabilitació del fiscal perden la justícia i la democràcia espanyoles, i ha augurat que la justícia europea "acabarà demostrant que aquest judici ha estat una cacera de bruixes".
Segons Albiach, ha estat un procés ple d'anomalies i ombres polítiques que fa pensar que s'està utilitzant la justícia amb finalitats partidistes, en les seves paraules, perquè en el judici "no s'han aportat proves que demostressin que el fiscal general filtrés el correu" de la defensa d'Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Qui ja hauria d'haver estat jutjat i condemnat és González Amador, la parella d'Ayuso, que és un defraudador fiscal confés, és un delinqüent confés. I a més, Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet de la senyora Ayuso, va reconèixer que havia mentit i el PP va intentar-ho tapar", ha afegit.
Preguntada per si hauria d'haver dimitit perquè la condemna no s'hagués produït sobre un fiscal en actiu, ha respost que comparteix la decisió de no fer-ho, i que dimitir abans del procés hauria suposat "donar la raó als qui estan utilitzant la justícia de manera partidista".
Finalment, ha instat el Govern central a nomenar amb celeritat un nou fiscal general: "Cal màxima transparència, respecte institucional i garanties per assegurar que la justícia serveixi a la veritat i no a interessos de part".