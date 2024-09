Albiach sobre el finançament singular: "És una oportunitat i no una amenaça"

Dona per fet que el projecte del Hard Rock no prosperarà: Tarragona "no serà el casino més gran d'Europa"

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que el finançament singular de Catalunya acordat entre el PSC i ERC "és una oportunitat i no una amenaça per a la resta de territoris".

En una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha apostat per un finançament català que sigui "just i solidari" i ha lamentat les crítiques dels presidents autonòmics del PP que, segons ella, són els veritables insolidaris.

"Aquí el veritable insolidari acaba sent el PP i les comunitats autònomes i territoris on governen", ha sostingut Albiach, que ha assenyalat que tant Madrid com Andalusia donen privilegis als més rics i després continuen exigint al Govern central més finançament de serveis públics, en les seves paraules.

AEROPORT

Respecte a la reactivació de la comissió tècnica Generalitat-Govern central sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar dilluns que plantejaria, ha puntualitzat que "l'única cosa que passarà" ara per ara és la reactivació d'aquesta taula.

També ha demanat que s'escolti l'opinió sobre l'ampliació de l'enclavament aeri dels ajuntaments implicats, del Port de Barcelona i de les entitats ecologistes, i ha reiterat que els Comuns no són "partidaris" ni d'ampliar la tercera pista ni d'incrementar la capacitat turística.

A més a més, ha recordat a Illa que defensar la regulació del turisme és incompatible amb l'ampliació de l'aeroport i ha defensat reforçar altres enclavaments: "Regular el turisme és incompatible amb ampliar la capacitat de l'Aeroport del Prat, i el que hem de fer és aprofitar la resta d'aeroports, perquè en tenim tres més a Catalunya, i connectar-los, i a més connectar-los via ferrocarril".

HARD ROCK

Albiach ha celebrat que el Camp de Tarragona "no serà el casino més gran d'Europa", després que Illa va explicar dilluns que el projecte del Hard Rock no tindrà cap benefici fiscal, cosa que ha qualificat de bona notícia per als catalans.

Així mateix, preguntada per la possible decisió dels promotors, la líder dels Comuns ha indicat que ja en els seus inicis la construcció del Hard Rock estava supeditada a una reforma de l'impost del joc: "Era una condició sine qua non i, tal com va tornar a insistir en l'entrevista d'aquesta setmana, el mateix Salvador Illa va reconèixer que això ja està perdut".