Albiach exigirà al Govern 30 milions contra el sensellarisme per als pressupostos

Negociaran prohibir les compres especulatives d'habitatge i insisteix que Paneque deixi responsabilitats
BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha explicat aquest dimecres que posaran com a condició durant la negociació per aprovar els pressupostos del 2026 que el Govern destini 30 milions d'euros a la lluita contra el sensellarisme.
"És una qüestió de drets humans, de dignitat, no és una qüestió de caritat i, per tant, necessitem un pla de xoc per atendre totes les persones que han perdut la llar. Estem parlant de 30 milions d'euros, això és el que demanarem al Govern", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha detallat que aquests recursos s'haurien de dedicar a "equips de carrer" amb educadors socials i professionals de drets socials i sanitaris; al desplegament d'allotjaments temporals d'urgència, com albergs o pensions; i finalment, a allotjaments d'inclusió per, després de ser atesos d'urgència, que les persones sense llar puguin recuperar la seva situació.
Més enllà dels recursos contra el sensellarisme, ha avançat que situaran com a prioritats en la negociació pressupostària el transport públic, especialment Rodalies; el dret a l'habitatge, i polítiques de drets socials, salut i educació, entre altres qüestions.
POLÍTIQUES D'HABITATGE
En habitatge, ha recordat que tenen un grup de treball amb el Govern per estudiar la prohibició de les compres especulatives, i que aquest serà un assumpte que estarà "al centre de la negociació".
"Estem veient que el 60% de les compres d'habitatge al nostre país s'estan pagant al comptat. És a dir, és que no les comprem ni tu, ni jo, ni la companya del costat. És que estem parlant o de rendistes, o d'especuladors o de fons voltor que estan comprant habitatge a dojo per fer negoci", ha criticat.