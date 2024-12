Albiach (Comuns) exigeix a Illa aprovar el règim sancionador de lloguers per iniciar-lo al gener

BARCELONA 14 des. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha instat aquest dissabte el president de la Generalitat, Salvador Illa, a aprovar "ja" el decret del règim sancionador de la llei d'habitatge per regular els preus del lloguer i implantar-lo al gener, negociant-ho abans amb els Comuns.

"Reclamem al president Illa que el Govern aprovi ja el decret del règim sancionador per posar límits i per perseguir aquells que se salten la llei", ha reclamat en la seva intervenció al Consell Nacional de Catalunya en Comú a la seva seu a Barcelona.

Ha avisat que "no hi poden quedar fissures", per la qual cosa ha exigit negociar-ho i pactar-ho abans amb els Comuns per, textualment, garantir que sigui efectiu i desincentivi tots els que volen burlar aquesta regulació.

"No podem continuar esperant unes negociacions de pressupostos que ara mateix estan massa pressionades per càlculs polítics i coses de partits", ha afegit.

Així mateix, ha incidit en la necessitat d'un nou pla de barris i augmentar el parc de lloguer social, així com aplicar increments fiscals per detenir compres especulatives i recursos per a la rehabilitació d'habitatges.