Albiach (Comuns) exigeix al Govern doblar els recursos en memòria democràtica per als pressupostos

Insisteix que Paneque deixi les atribucions: "És inabastable, aquest macrodepartament, per a una sola persona"
BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat aquest divendres que posarà com a exigència en la negociació per als pressupostos amb el Govern que es doblin els recursos dedicats a les polítiques de memòria democràtica.
"Què necessitem, per fer front a l'extrema dreta, a aquesta onada reaccionària que tenim pertot arreu? Evidentment, polítiques públiques i, per tant, habitatge, Rodalies, transport públic, educació, sanitat... Però també és molt important posar el focus en la memòria democràtica", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha explicat que actualment el pressupost de la Generalitat per a aquestes polítiques és de 5 milions d'euros, i que per als nous comptes ha d'arribar als 10 milions.
Entre les iniciatives que, a parer seu, s'han d'impulsar amb aquests recursos hi ha l'obertura d'una oficina d'atenció als familiars de les víctimes del franquisme i accelerar l'obertura de fosses comunes: "Hi ha una dada que, per a mi, és molt reveladora, i és que hi ha més de 900 fosses a Catalunya per obrir".
Aquesta condició s'afegiria a les anunciades dijous per la formació per aprovar els comptes: una llei contra la compra especulativa d'habitatge, més recursos per a Rodalies, desplegament de menjadors escolars i reducció de llistes d'espera en sanitat, entre d'altres.
SITUACIÓ DE RODALIES
Respecte a la gestió de Rodalies, Albiach ha insistit en la petició que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, deixi alguna de les seves responsabilitats: "És inabastable, aquest macrodepartament, per a una sola persona", ha argumentat.
Sobre la petició de responsabilitats, ha dit que, quan acabi la crisi, exigiran responsabilitats si així ho consideren: "Jo no dic que no calguin dimissions. Crec que calen dimissions. Ara bé, estem enmig de la crisi i, sobretot, crec que les primeres que toquen són de Renfe i Adif", ha sostingut.
Ha considerat "insuficients" les que ja hi ha hagut en aquestes dues empreses públiques, i ha dit que part de la responsabilitat en la situació de Rodalies és del Govern central, però també hi ha responsabilitat de la Generalitat, que ha d'exigir més nivell d'execució d'obra pública.