Albiach exigeix la dimissió de Mazón per "incapaç" després de la seva gestió

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha exigit aquest dimarts la dimissió del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, per, textualment, "incapaç", mentider i negacionista, després de la seva gestió de la dana.

"Hauria de dimitir per incapaç, perquè ha demostrat clarament la seva incompetència; per mentider, perquè ja no sap qui més acusar per espolsar-se les responsabilitats: quan no acusa l'exèrcit, acusa els científics i cal recordar que és ell qui està dirigint aquesta emergència", ha retret en una roda de premsa al Parlament.

A més a més, Albiach ha afirmat que hauria de dimitir per "negacionista", ja que, a parer seu, va ignorar fins a 7 vegades les alertes de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Ha retret a Mazón que suprimís la Unitat Valenciana d'Emergències (VE) després de guanyar les eleccions autonòmiques del 28 de maig del 2023: "El negacionisme climàtic mata, i el retard en la posada en marxa de les polítiques públiques per fer front al canvi climàtic és devastador".

"Tot ha estat un veritable despropòsit des del principi i, per tant, ha d'assumir responsabilitats, i això vol dir que Mazón ha de dimitir", ha afegit.

DANA A CATALUNYA

Així mateix, Albiach ha lloat la gestió del Govern de la Generalitat de la dana que dilluns va afectar gran part de Catalunya, sense víctimes mortals i ha agraït la feina als equips d'emergència.

"Som conscients de les dificultats d'afinar en les prediccions en contextos tan complicats com els que hem viscut aquests dies, però sí pensem que cal veure com millorar per als pròxims episodis", ha advertit.

No obstant això, ha incidit en la necessitat d'actualitzar el sistema d'emergències de Catalunya, cosa que, segons ella, passa perquè tots els municipis tinguin un pla d'emergències i revisar construccions ja fetes i per fer en zones inundables, a més de reexaminar la legislació actual.