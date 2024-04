Albiach (Comuns) espera que Sánchez no dimiteixi i critica "la cacera de la dreta"

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha desitjat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no dimiteixi, després d'haver demanat uns dies per reflexionar, i ha criticat "la cacera de la dreta i l'extrema dreta" contra ell.

En una entrevista aquest dijous a Rac 1 recollida per Europa Press, ha assegurat que se li ha de deixar "una mica d'oxigen" perquè pugui reflexionar sobre la dimensió personal de la seva decisió.

També ha apostat per fer un "front comú" de les forces progressistes i una reflexió per encarar l'estratègia de deshumanització i lawfare que veu contra Sánchez i que té com a objectiu fer caure governs progressistes, en les seves paraules.

"És important ser resilients i ferms i entendre que no poden guanyar. No els podem deixar aquesta victòria", i ha afegit que la caiguda del govern de Pedro Sánchez no beneficia ningú.

Preguntada per si creu que forma part d'una estratègia per influir en les eleccions catalanes, ha negat que sigui una "estratègia electoralista", ha demanat no caure en la deshumanització, i ha apostat perquè la campanya electoral segueixi el seu curs.