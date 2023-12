Albiach (Comuns) sobre els pressupostos: "Que tinguem voluntat no significa un xec en blanc"

"El que no pot ser és que estar en minoria impliqui que Junts i el PSC et marquin l'agenda"



La líder de Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que donar suport o no als pressupostos per al 2024 no significa apuntalar o no el Govern, sinó pensar en les necessitats de la gent: "Que tinguem voluntat no significa un xec en blanc".

En una entrevista en el diari 'Ara', recollida aquest dissabte per Europa Press, ha assenyalat que primer s'han de complir els compromisos dels pressupostos del 2023 perquè hi ha "incompliments flagrants en matèria d'habitatge o sanitat".

Ha dit que els acords del Govern amb el PSC no la vinculen a ella, però ha criticat que "el que no pot ser és que estar en minoria impliqui que Junts i el PSC et marquin l'agenda".

"Entenem que no només no hi ha d'haver cap partida pel Hard Rock, sinó que va en contra de l'esperit que han de tenir els pressupostos, el Govern i el seu projecte de país", ha afegit.

"DISPOSADA" A SER CANDIDATA

Albiach ha afirmat que està "disposada" a tornar a ser la candidata dels Comuns en les eleccions catalanes perquè seria bo, ha dit, mantenir la continuïtat.

Sobre el govern municipal de Barcelona, ha avisat que l'alcalde, Jaume Collboni, "està més prop de Junts" que de BComú i ha lamentat que està desfent, segons ella, una part del llegat al qual ell fins i tot va donar suport en la legislatura anterior.

Preguntada per la separació de Sumar i Podem, ha respost que per ella han estat unes setmanes dures: "D'alguna manera, m'han fet fora. La prohibició de la doble militància obliga a escollir".

L'AMNISTIA ÉS "BONA PER A TOTHOM"

Respecte a l'amnistia, ha apuntat que "cal explicar que és bona per a tots, i no només per a Catalunya o per al sector independentista".

Per ella, el relat de PP i Vox s'ha imposat i el PSOE "ha entrat tard: en la qüestió nacional i sobretot en el procés s'ha deixat menjar massa terreny".

En ser preguntada per com valora que Junts hagi investit el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha respost que és una bona notícia: "Hi ha intel·ligència política en Junts i persones amb moltes negociacions darrere".