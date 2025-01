Albiach: els acords es poden complir amb pressupostos o "via modificacions de crèdit"

Diu que els socis haurien de convocar el PSOE per exigir el compliment dels acords

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha instat el Govern a complir els acords que ha subscrit amb el seu partit, i ha dit que els acords "es poden resoldre via acord de pressupostos, amb exigència i fermesa, o via modificacions de crèdit".

"Si no hi ha pressupost, existeixen alternatives, ara ho deia la consellera, no és el millor, però hi ha les modificacions de crèdit i modificacions legislatives. El que no pot ser és que el Govern quedi aturat sense complir amb les necessitats de la gent i amb els acords d'investidura", ha afirmat en una entrevista a Ràdio Estel recollida per Europa Press.

Ha reiterat que s'aixecaran de la taula de negociació si l'executiu no aprova al gener el règim sancionador de la llei d'habitatge catalana i ha afirmat que estan en espera d'una reunió amb la Conselleria: "És una condició imprescindible per continuar negociant els pressupostos, i els hem donat de data límit el 31 de gener".

MOCIÓ DE CONFIANÇA

Sobre la tramitació de la proposició d'una moció de confiança de Junts al president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat que el seu partit "no farà el joc al PP i Vox" i ha preguntat al partit liderat per Carles Puigdemont en què beneficia això els catalans.

Albiach ha criticat que el PSOE "arrossegui els peus" per fer transformacions en matèria de drets i llibertats i, a diferència del que pensava fa uns mesos, no creu que el PSOE hagi de convocar tots els partits del bloc d'investidura, sinó que hauria de ser a l'inrevés.

"Si tots tenim problemes amb el Partit Socialista a l'hora de complir els acords, pot ser que qui ha de convocar aquesta taula són els partits que formen part del bloc de la investidura, i convocar el Partit Socialista i veure què passa, i com s'evoluciona des d'aquí", ha valorat.