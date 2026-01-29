Albiach diu que la negociació pels comptes està "més verda que un enciam"

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha expressat aquest dijous que la negociació pels pressupostos de la Generalitat del 2026 està "més verda que un enciam" i ha qualificat d'element imprescindible per negociar la interposició de sancions a qui incompleixi la llei d'habitatge català.
Ha assenyalat que les negociacions "no existeixen ara mateix" i ha fixat en l'habitatge i en la gestió ferroviària els grans reptes de la legislatura, en què el PSC es juga, a parer seu, el crèdit del seu executiu, ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha valorat positivament el compromís que la seva formació, segons ella, va arrencar dimecres al Govern de mantenir la rebaixa de les tarifes del transport tota la legislatura
TRENS
Preguntada pels talls a Rodalies, Albiach ha dubtat sobre si "la crisi està tancada" i si dilluns vinent el servei funcionarà amb normalitat.
Ha criticat que el conseller de Presidència --en funcions de president--, Albert Dalmau, digués dimecres davant el ple del Parlament que Rodalies ha de ser la primera prioritat en infraestructures a Catalunya i que també s'ha d'avançar en l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.
"La mateixa setmana en la que tu tens pràcticament mig milió de catalans tirats a les andanes, et digui, però és que també cal avançar en l'ampliació de l'Aeroport del Prat. Jo encara no he vist cap avió ni cap passatger de l'aeroport tirat a cap hangar", ha dit.