Albiach diu que l'augment de la taxa turística la paguen "els turistes, no pas els hotelers"

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrat l'acord amb el Govern i ERC per augmentar la taxa turística a Catalunya, i ha assenyalat que és un tribut que no paguen els empresaris del sector turístic: "La taxa la paguen els turistes, no la paguen els hotelers".
En una roda de premsa aquest dimarts al Parlament, ha sostingut que l'augment de la taxa, a més de les altres modificacions legislatives associades, permetran que aquest element tributari contribueixi "directament" sobre les polítiques d'accés a l'habitatge i millorar la vida als municipis catalans.
Ha destacat que, amb aquest acord, la taxa turística s'haurà duplicat al llarg d'aquesta legislatura, condició que per a ells era important, i que han cedit durant la negociació perquè no es faci de cop en un any, "sinó en dos anys al llarg de la legislatura".
També ha celebrat el canvi perquè el període de liquidació sigui únic, en comptes de dues vegades a l'any, per diferenciar la temporada d'estiu de la d'hivern: "ERC estava demanant que fos estacional", ha afirmat.
Segons ella, també s'ha corregit una injustícia històrica, com el fet que els pisos turístics també tinguin un augment superior de la taxa: "Fins ara estaven contribuint poc amb la taxa turística, i ara sí que passen a pagar més", alhora que ha destacat que tots els ajuntaments catalans podran aplicar, a més de la taxa, un recàrrec municipal i adaptar-lo per zones i per tipus d'establiments.