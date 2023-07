Albiach (comuns) diu que l'amnistia i el referèndum "estan sobre la taula negociadora" amb Junts

Diu que Asens "ja està treballant i interlocutant" amb ERC i Junts

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació "estan sobre la taula negociadora" amb Junts per a la investidura del president en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez.

"Evidentment ja estan sobre la taula perquè els ha posat una de les parts, i a partir d'aquí el que hem de trobar són fórmules perquè Catalunya avanci", ha subratllat en una entrevista a TVE d'aquest dijous recollida per Europa Press.

Ha qualificat de lògic que Junts i ERC seguin a la taula amb una "posició de màxims", ha afirmat que està convençuda que hi ha la millor predisposició per les dues bandes i ha demanat generositat a les parts i discreció en el procés.

Albiach també ha explicat que el dirigent dels comuns Jaume Asens "ja està treballant i interlocutant amb dirigents" de Junts, i ha assenyalat --en les seves paraules-- que les negociacions duraran setmanes, fins i tot mesos.

Per això, ha afirmat que el votant independentista que "no volia negociació per tenir un govern progressista, directament no ha votat" i ha avisat que no poden regalar una oportunitat al PP i a Vox.