Albiach (Comuns) diu que la ILP sobre la independència és "mirar al passat"

MADRID, 27 març (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament i candidata a les eleccions catalanes del 12 de maig, Jéssica Albiach, ha desqualificat la iniciativa legislativa popular (ILP) que demana al Parlament declarar la independència, ja que considera que és "mirar al passat", i emmarca en la campanya electoral la decisió del govern de Pedro Sánchez de recórrer-hi en contra al Tribunal Constitucional.

A parer seu, "Catalunya ara mateix no està per a declaracions unilaterals d'independència (DUI)" i considera aquesta iniciativa com "focs artificials" i una aposta "electoralista". "Catalunya ara mateix no està per mirar al passat. No hi ha lloc, no hi ha lloc, per a una DUI. El que hem de fer és mirar al futur i jo crec que cal centrar de què van aquestes pròximes eleccions catalanes del 12 de maig", ha sentenciat.

De la mateixa manera, sobre el recurs presentat al TC contra la iniciativa ha afirmat: "Ni pertoca aquesta ILP, ni una DUI. I crec que també forma part, d'alguna manera, de la campanya electoral aquest recurs davant el Constitucional", ha postil·lat.

En una entrevista a RTVE recollida per Europa Press, ha destacat que la seva coalició de govern preferent seria el PSC, amb la idea de formar un govern "progressista" que resolgui els "reptes urgents" de Catalunya i que segui amb el Govern central per "reactivar la taula de diàleg".

Això sí, no es tancaria a traçar aliances amb ERC, però sent "exigents" en els pactes, i el que ja descarta per endavant són acords amb Junts. "No he dit en cap moment tripartit. Això sí que ho vull destacar. Però crec que és important entendre quins són els nostres possibles aliats. En qualsevol cas, aquestes aliances sempre es donarien a partir de continguts i de programa", ha declarat.