Albiach (Comuns) diu que el Govern obvia les seves propostes en les negociacions dels decrets

Demana una reunió per dilluns, i tot i que veu marge diu que estan "en temps de descompte"

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest divendres que el Govern ha "obviat" alguns dels seus requeriments en la proposta que els van fer arribar dijous durant la negociació per a l'aprovació dels decrets de mesures urgents en matèria d'habitatge i urbanisme, i el de mesures urgents en matèria de contractació pública.

"Ahir a les 12 de la nit ens arribava un e-mail amb una proposta, però torno a dir, és insuficient en temps i forma", ha dit en una atenció als mitjans a Barcelona, al costat del ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la líder de BComú, Janet Sanz.

En aquesta proposta, segons Albiach, el Govern ha obviat el requeriment que els habitatges de protecció que perdrien aquest any la protecció no ho facin, i només han rebut resposta sobre la condició de regular els lloguers de temporada, tot i que "sense acabar de concretar bé una proposta negre sobre blanc".

"Sembla que el Govern de la Generalitat no té gaire voluntat, no té gaire intenció, d'aprovar els tres decrets que debatrà la setmana vinent al Parlament", ha valorat.

REUNIÓ AMB EL GOVERN

Per això, ha instat el Govern, "atès que estarà tot el cap de setmana de convivència a Núria", a que dilluns convoqui el grup parlamentari dels Comuns per concretar les propostes i veure si poden arribar a un acord.

"Fins dimecres, que serà la votació, tenim marge. Però nosaltres el que tenim clar és que no anirem a donar suport a uns decrets que el Govern no s'ha esforçat per arribar a cap acord. Per tant, som al temps de descompte", ha afegit.

GUERRA ARANZELÀRIA

Preguntada per la reacció que ha de tenir l'executiu de Salvador Illa a la guerra aranzelària, ha demanat no deixar caure cap sector, especialment els sectors estratègics per a Catalunya com el de l'oli, el vi, el sector agrícola en general i el químic i farmacèutic.

"És molt important una línia d'ajut per trobar nous socis, nous aliats comercials. El món és molt gran i ens hem de refer d'aquest impacte dur, esperem que amb negociacions s'arribi a bon port però, veient la feblesa a la qual ens porta tenir un soci comercial tan fort, hem de diversificar", ha opinat.

VOX I ALIANÇA CATALANA

Sobre aquesta qüestió, ha assenyalat a Vox i Aliança Catalana, "que van ser els primers que van felicitar Donald Trump quan va ser elegit president", i els ha demanat que es posicionin.

"Què és el que han de dir quan, precisament els sectors estratègics i els llocs de treball dels catalans estan en joc per aquesta guerra comercial i guerra aranzelària que vol començar Donald Trump?", ha conclòs.