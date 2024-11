Albiach (Comuns) diu que els pressupostos estan encallats per un PSC "poc ambiciós" en l'habitatge

Reclama una proposta superior a la del 2024 de 734 milions per a l'habitatge

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que les negociacions dels Pressupostos de la Generalitat estan encallades per un PSC "poc ambiciós" amb l'habitatge.

"Ara mateix les negociacions estan encallades perquè ens estem trobant amb un PSC poc ambiciós a l'hora de posar recursos per a l'habitatge", ha admès en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El Periódico de Catalunya', recollida per Europa Press.

Ha avisat que no es pot acceptar que els socialistes "posin una quantitat igual o inferior a la proposta del 2024" de l'anterior govern d'ERC per destinar 734 milions d'euros a l'habitatge.

"Ha de ser superior. Si no hi ha un pressupost ambiciós, no podrem donar-li suport", ha remarcat, alhora que ha reiterat que, textualment, l'èxit o el fracàs de la legislatura dependrà de les polítiques d'habitatge.

Així mateix, ha reclamat que la taula específica del Govern per negociar sobre l'habitatge es reuneixi "amb urgència", i ha defensat incrementar la fiscalitat als pisos buits.

JUNTS

Preguntada per la seva visió de Junts després del congrés, Albiach ha criticat que "el protagonisme que Junts no està aconseguint a Catalunya l'està buscant al Congrés".

"Estan situats a la dreta dreta. És a dir, estan fent un discurs sobre immigració que és molt perillós i que frega el que fa Aliança Catalana", ha advertit.

LEGISLATURA FINS AL 2027

A més, ha defensat que la legislatura del president del Govern central, Pedro Sánchez, "ha de durar fins al 2027", malgrat les dificultats, després de ser preguntada sobre la investigació a la seva dona, Begoña Gómez.

"Sánchez ha donat explicacions del cas Ábalos i ara cal deixar a la justícia que actuï", ha valorat.