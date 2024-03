Albiach (Comuns) diu que amb l'amnistia "el diàleg, la justícia i la política" tornen al centre

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que amb l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés "comença una nova etapa en la qual el diàleg, la justícia i la política en majúscules tornen al centre".

"Ara, a continuar treballant per millorar la vida de la gent i construir la Catalunya del futur", ha afirmat aquest dijous en un missatge a X recollit per Europa Press.

El ple del Congrés ha aprovat per majoria absoluta la proposició de llei d'amnistia que el PSOE va pactar amb els independentistes catalans per a la investidura de Pedro Sánchez, i el text ha estat remès al Senat per continuar amb la tramitació.