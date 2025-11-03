Albiach (Comuns) sobre la dimissió de Mazón: "Convocar eleccions hagués sigut un mínim"

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat que el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, hagi dimitit però no hagi convocat eleccions: "Després d'un any, Mazón no tenia cap sortida permissible, decent, però almenys demanar perdó i convocar eleccions hagués sigut un mínim. Però clar, així el PP no seria el PP".
"Mazón no és només un incompetent. És mala persona i mentider", ha sostingut Albiach en un missatge a X aquest dilluns recollit per Europa Press, i l'ha acusat de no saber plegar bé.
També ha assegurat que Mazón no ha dimitit, sinó que l'han fet fora les víctimes amb la seva dignitat, però "No el PP. No Feijóo. No Vox ni Abascal. Ells l'han sostingut fins ara".