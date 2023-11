Albiach (comuns) destaca l'amnistia com "una oportunitat per fer política en majúscules"

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta d'En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha destacat la llei d'amnistia que forma part dels acords d'ERC i Junts amb el PSOE per a la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, com "una oportunitat per fer política en majúscules" a Catalunya.

"L'amnistia ens la mereixem totes, independentistes i no independentistes", ha subratllat en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico' recollida per Europa Press, on ha sostingut que fins ara la política catalana es basava única i exclusivament en la relació entre Catalunya i Espanya, textualment.

Respecte a la investidura de Sánchez, ha afirmat que a Sumar --coalició de la qual formen part els comuns-- li "agradaria tenir Feminismes, Transició Ecològica o Exteriors", si bé ha reconegut que tenen la força que tenen en el Govern espanyol i han de ser realistes.

Albiach ha reivindicat que el PSOE és progressista quan està al costat del seu partit, ja que per exemple són ells els que han marcat el full de ruta de la desjudicialització de l'1-O: "És un insult a la intel·ligència pensar que nosaltres som la marca blanca d'algú".

També ha afirmat que "les relacions entre Podem i Sumar no passen pel seu millor moment", davant el qual ha augurat que més enllà de les discrepàncies, en les seves paraules, es posaran d'acord.