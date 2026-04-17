Albiach, sobre el xoc entre Junts i Díaz: "No estic disposada a deixar anar la mà a Junts"

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha valorat aquest divendres la ruptura de les relacions entre Junts i Sumar arran de les declaracions de la seva líder, Yolanda Díaz, que va acusar els de Carles Puigdemont de racistes i classistes: "No estic disposada a deixar-li anar la mà a Junts per Catalunya del bloc democràtic. Crec que ens necessitem totes".
"No crec de cap de les maneres que els votants de Junts siguin racistes, tampoc no crec que ho siguin els seus militants, els simpatitzants o els dirigents", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, tot i que ha qualificat de preocupants alguns dels posicionaments sobre la migració.
Ha alertat que a Junts "s'estan equivocant" en la seva competició electoral amb Aliança Catalana, tot i que considera que la formació de Carles Puigdemont és una força necessària per a la transformació.
Preguntada per si les declaracions de Díaz s'emmarquen en les converses del Govern central per convèncer Junts de votar a favor del decret de pròrroga dels lloguers o si encara no s'havien produït, ha afirmat que no ho sap.
PRESSUPOSTOS
Preguntada per si els Comuns posaran noves condicions per donar suport al pressupost de la Generalitat, ha dit que sí, perquè els comptes passen a tenir una transcendència "de legislatura".
"Encara necessitem blindar més tot el que ja teníem, i també li diré, eixamplar-ho, les negociacions amb el Govern encara no han començat", ha dit.
AMPLIACIÓ AEROPORT
En relació amb l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, s'ha mostrat "convençuda" que no es produirà i que Europa l'aturarà.
Preguntada per la negativa del president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, d'obrir als ens autonòmics la gestió aeroportuària, Albiach ha defensat avançar cap a la gestió d'aeroports i mobilitat des de Catalunya.
Ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a defensar "els interessos públics per davant els interessos privats".