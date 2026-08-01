Albiach (Comuns) demanarà la dimissió de Niubó si a l'inici de curs segueix el "desastre" en Educació

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat que el seu grup demanarà la dimissió de la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, si a l'inici del proper curs escolar, al setembre, "la situació de desastre en el sistema educatiu català roman".
En una entrevista d'Europa Press, ha dit que la situació del Departament no és nova i ve d'anys d'infrafinanciació i de retallades, però la situació actual "ja no només té a veure amb la falta de recursos per les retallades", sinó que veu una incapacitat de gestionar els conflictes i l'emergència educativa.
"Si a principi de curs la situació de desastre en el sistema educatiu català roman, tindrem mostres sobrades que la consellera no està aconseguint resoldre amb èxit i gestionar i liderar el Departament d'Educació i, per tant, haurem de demanar la seva dimissió", ha avisat.
Davant de les reivindicacions docents i la convocatòria de vaga, Albiach considera que, si no es reverteix la situació al setembre, es demostrarà que Niubó "està sent incapaç de gestionar" el sistema, alguna cosa que se sumeixi a la crisi per l'error en les proves Trepitja.
PISA: "OCULTACIÓ" D'INFORMACIÓ
La dirigent de Comuns creu que aquesta és una qüestió sobre la qual el Govern no ha donat suficients explicacions: "Sortim de la comissió igual que entrem, de fet, diria que pitjor, perquè sortim més indignades", ha dit en relació a les explicacions de Niubó en el Parlament.
"Clarament hi ha hagut una ocultació d'aquesta informació als grups parlamentaris", i ha criticat que el Govern sabés almenys des de fa 4 mesos d'aquest error i ho hagi fet públic al juliol, la qual cosa demostra, segons Albiach, que la situació del sistema educatiu està pitjor del que es podia pensar.
"El tema és més greu del que la consellera ens va dir. No és fa quatre mesos, és que fa un any el Ministeri va avisar. Per tant, crec que no ha de ser tan complicat saber qui havia de supervisar les mostres, la representativitat", ha dit respecte a les responsabilitats polítiques.
TERRITORI I SALUT
Preguntada per si en la segona meitat de la legislatura el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha d'afrontar una crisi de govern, ha declinat parlar de noms, i ha preferit "parlar de polítiques" apuntant, en primer lloc, a dividir el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i a la necessitat de més avanços a Salut.
"Primera remodelació a realitzar: la fragmentació del Departament [de Territori]. Segona: si a inici de curs continua la situació en Educació, clarament estarem assistint a una incapacitat de gestió del sistema educatiu. I en tercer lloc, a Salut per a mi la pregunta és: Estem ara millor que fa dos anys?", ha dit.
RESTA DE MANDAT: "NO POT SER UN 'BIS"
Estant en l'equador de la legislatura, ha instat a Illa al fet que la segona part no sigui una repetició de la primera: "Hem vist que tot eren excuses per part del Govern perquè no havia Pressupostos".
I ha afirmat que, ara que el seu grup, amb ERC, han facilitat els comptes, se li han acabat les excuses als socialistes, perquè no tenen garantits els seus vots en tot.
"Si hi ha algun tema en el qual pensem que es pot sumar en favor de la ciutadania estarem aquí, però la responsabilitat que el Govern tingui èxit o fracassi és absolutament del Govern, perquè ja tenen Pressupostos. Ja no hi ha excuses, i ha arribat l'hora de la veritat", ha sentenciat.
ILLA "ENS NECESSITA"
Sobre si sent que Illa tindrà la temptació de no comptar amb ells i amb ERC ara que té els comptes aprovats, li ha recordat que governa en minoria, i, en la línia d'algunes crítiques d'altres partits de l'oposició, l'ha acusat de falta d'humilitat en les últimes setmanes: "Esperem a veure com torna al setembre".
"El president necessita vacances. Entenc que ha estat un any difícil, però crec que ha de ser molt conscient que no té majoria. Té 42 diputats i, per tant, ens necessita", ha dit.
Ha afegit que en les últimes intervencions ha vist a un Illa "que en alguns moments li ha faltat humilitat" i que no només ho pensen ells, sinó que és un comentari d'altres grups.