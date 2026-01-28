Albiach (Comuns) demana que el traspàs de Rodalies no estigui "tutelat" per Adif i Renfe

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha traslladat la seva preocupació pel traspàs de Rodalies acordat amb ERC i el Govern central: "Ha de quedar molt clar que qui pren les decisions sobre l'empresa mixta és el Govern de la Generalitat. No volem un traspàs que estigui tutelat per Renfe i Adif. I, sobretot, no volem que Rodalies estigui segrestat per aquestes dues empreses".
Ho ha dit aquest dimecres durant la compareixença extraordinària del Govern al Parlament per la crisi de Rodalies, en què els ha acusat de respondre "tard, malament i insuficientment", crítica que ha estès al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Ha assenyalat com a principals causes de la situació actual l'aposta per l'alta velocitat, el centralisme d'Espanya, la liberalització i la manca d'inversió i execució, i ha acusat el Govern de trigar a fer-se respectar davant el Govern central, Renfe i Adif: "Quan el govern no mana, qui pateix és la ciutadania", i ha dit que no ha estat prou contundent per decretar el teletreball o permisos retribuïts, segons ella.
Ha aplaudit l'aposta per un pacte per Rodalies, ha reclamat que els equips extraordinaris d'Adif siguin permanents i mantenir les bonificacions al transport públic, i ha exigit al Govern un canvi en la relació amb el Govern central, Renfe i Adif, i que la prioritat en infraestructures siguin els trens i no "projectes cars, insostenibles mediambientalment i innecessaris" com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, entre d'altres.
Finalment, ha demanat que l'executiu pensi si la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha de deixar alguna de les seves carpetes: "Els demanem que reflexionin, si una sola persona ha d'assumir els principals reptes que té el país [Rodalies i habitatge], a més del desplegament de la política energètica. Nosaltres pensem que no i crec que els fets ens estan donant la raó".