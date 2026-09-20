Albiach (Comuns) demana a Sánchez frenar l'ampliació "extractivista" de l'Aeroport de Barcelona

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns en el Parlament, Jessica Albiach, ha demanat aquest diumenge al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, posar-se al costat de la ciutadania i rectificar davant del projecte "extractivista" de l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.
Ho ha declarat abans de la manifestació contra l'ampliació d'Aeroport en el passeig de Gràcia de la capital catalana, amb el portaveu dels Comuns Gerardo Pisarello i l'alcaldessa del Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou.
Albiach ha titllat el projecte d'extractivista i especulatiu, que "només respon als interessos d'uns pocs que són els de sempre".
Pisarello ha criticat que el Consell de Ministres donés llum verda al tercer Document de Regulació Aeroportuària (DORA III) d'Aena, que fixa una inversió propera als 13.000 milions d'euros a la xarxa aeroportuària espanyola, ja que veu la xarxa "desfasada" i nefasta des d'un punt de vista social i ambiental.
Bou ha remarcat la millora de la connectivitat entre l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Aeroport de Girona (la capacitat del qual xifra en el 30%) com a alternativa a l'ampliació del Prat.