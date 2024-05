Albiach demana a Sánchez "derogar la llei mordassa i renovar el CGPJ" sense la dreta

Demana al Govern central "acabar d'una vegada per sempre amb el lawfare" i critica que va tard

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha reclamat al president del Govern central, Pedro Sánchez, "derogar la llei mordassa i renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sense esperar a cap acord amb la dreta".

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa aquest dilluns sobre la decisió del cap de l'executiu de continuar en el càrrec després de cinc dies de reflexió sobre la seva continuïtat arran de l'admissió a tràmit d'una denúncia de Manos Limpias contra la seva dona, Begoña Gómez.

Albiach ha assegurat que aquests dies han estat d'altíssima tensió i ha assegurat que respecta la decisió de Sánchez, que "ha deixat moltíssima gent alleujada perquè el govern de coalició continua".

Ha sostingut que el punt i a part del que parla Sánchez "ha de servir per reaccionar, per fer una veritable regeneració de l'Estat", i ha reclamat textualment a l'executiu governar a l'ofensiva amb ambició.

"És el moment d'acabar d'una vegada per sempre amb el lawfare, és el moment d'impedir que el lawfare continuï existint", i ha assegurat que el que Sánchez i la seva família han patit ja havia passat a persones d'altres partits.

"TICS ANTIDEMOCRÀTICS"

La candidata dels Comuns ha subratllat que amb l'actual dreta espanyola no s'hi pot pactar perquè "té tics antidemocràtics", i ha afegit que no té res a veure amb la dreta europea.

Albiach ha insistit que "és important actuar ara", ja que considera que el Govern central va tard en aquest àmbit, i ha afegit que s'ha d'actuar amb contundència.

Ha assegurat que el PSOE "ha de deixar d'arrossegar els peus en la legislatura", i ha reclamat que redobli l'esforç i actuï amb ambició, fent propostes com garantir el dret a l'habitatge, reduir les llistes d'espera de sanitat i dependència i millorar els salaris, ha enumerat.

Pel que fa a la campanya electoral de les catalanes, Albiach ha dit que, davant un PSOE que "arrossega els peus a Catalunya i l'Estat, l'única garantia que Catalunya tingui un govern progressista que vagi a l'ofensiva i actuï amb ambició" són els Comuns.

PUIGDEMONT

Sobre les paraules de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, que no vol el Hard Rock per a Catalunya, Albiach s'ha mostrat sorpresa, i ha desitjat que no sigui una decisió "electoralista i que la resta de la candidatura opini el mateix".

"No sé a partir de quin argument, no sé si ho ha comentat amb el seu número tres, Josep Rull, que sempre es posa de perfil en els debats", ha retret Albiach, que ha demanat més explicacions a Puigdemont.

Albiach també ha expressat el seu condol a Puigdemont per la defunció de la seva mare, ha dit que li ha escrit un missatge per privat, i ha lamentat que aquesta pèrdua ha estat "especialment dolorosa perquè no l'ha pogut acompanyar".