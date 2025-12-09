Albiach (Comuns) demana a Sàmper comparèixer per la PPA i condicionar els ajuts a mantenir llocs de feina

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat que han registrat la petició de compareixença del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, sobre la crisi de la pesta porcina africana (PPA), i ha reclamat que el Govern condicioni els ajuts a les empreses del sector al manteniment dels llocs de feina.
"El que no pot ser és que ja s'estigui parlant d'acomiadaments en el sector primari, en el sector carni, mentre les empreses estan rebent ajuts", ha subratllat en una roda de premsa aquest dimarts, i ha exigit al Govern màxima transparència, responsabilitat i protecció als treballadors.
També ha reclamat transparència sobre el possible origen del brot de pesta porcina al laboratori de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), i ha demanat deixar treballar el comitè d'experts: "Que ningú no vulgui donar explicacions sense pistes o de barra de bar. Prudència i res d'opinions partidistes o simplistes".
Albiach ha sostingut que, quan acabi aquesta crisi, s'haurà de fer un debat de fons sobre la "necessitat d'una estratègia de país per superar la dependència del sector porcí" i el seu impacte mediambiental.