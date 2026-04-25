Albiach (Comuns) demana al PSOE que sigui "igual de valent amb els fons voltor" que amb Trump

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat al PSOE i al president del Govern, Pedro Sánchez, que sigui "igual de valent amb els fons voltor" que amb el president d'Estats Units, Donald Trump.
Així s'ha expressat aquest dissabte durant la jornada municipalista dels Comuns 'Caminem cap el 2027' celebrada a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), en la qual també han participat el portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello i l'alcaldessa del Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou.
Albiach ha afirmat que, o s'arregla el problema de l'habitatge o es pot donar un Govern a Espanya liderat pel president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i amb el líder de Vox, Santiago Abascal, com a vicepresident.
"Està molt bé voler ser l'antagonista de Trump, està molt bé, però és que nosaltres també necessitem l'antagonisme als fons voltor, que són els que ens estan expulsant de les nostres cases", ha afegit, i ha assegurat que ells no s'equivoquen d'adversari i volen repetir el Govern de coalició, però considera necessari abordar la situació de l'habitatge.
Així, ha preguntat per què el minsitro de Consum, Pablo Bustinduy "està fent més per l'accés a l'habitatge" que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i ha criticat a Sánchez que present un pla d'habitatge per a Catalunya que destina en 5 anys, sosté, el mateix que els Comuns han negociat amb el Govern per a un any.
D'altra banda, en referència a la votació en el Congrés de la pròrroga dels lloguers, ha assenyalat a Junts per no haver aclarit el sentit del seu vot: "Sembla que podria votar en contra. Quina manera és aquesta de voler a Catalunya i la seva gent?", ha preguntat, i ha afegit que encara queden tres dies per poder aconseguir un acord referent a això.
PISARELLO
Per la seva banda, Pisarello ha assenyalat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni: "Em dona molta ràbia veure a Jaume Collboni fer-se fotos en el cim progressista, mentre després em trobo a gent que em para pel carrer per dir-me que portem tres anys de paràlisis en els quals el turisme s'ha tornat més salvatge que mai".
En aquest sentit, ha assegurat que Collboni ha "reduït a la meitat pràcticament" la inversió en habitatge públic i ha deixat, diu, de construir quan s'hauria de poder construir.
"Crec que és fonamental recuperar l'alcaldia de Barcelona i fer-ho amb una proposta valenta", ha afegit, i ha reivindicat que qui es diu d'esquerres ha de mostrar valentia per limitar al poder econòmic.
BOU
Bou ha cridat a defensar un municipalisme progressista i a generar la confiança que els veïns "necessiten", i ha afegit que el repte més important de les ciutats en aquest moment és el de la convivència.
"Està a la mà dels pobles i les ciutats la convivència que tenim, enfortir la diversitat dels nostres barris, cuidar aquesta convivència, blindar des de la trinxera els valors de la democràcia", ha sentenciat.