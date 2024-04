Albiach demana al PSC, ERC i la CUP comprometre's a pactar "entre forces progressistes"

No es penedeix del 'no' als pressupostos: "ERC volia eleccions i els pressupostos eren secundaris"

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Comuns Sumar a les eleccions al Parlament, Jéssica Albiach, ha cridat aquest dilluns el PSC, ERC i la CUP a comprometre's a pactar "entre forces progressistes" després de les eleccions catalanes del 12 de maig.

"Emplaço la CUP, el PSC i ERC a arribar a un acord i a conjurar-nos per dir que el pròxim govern que tingui Catalunya serà progressista. I serà progressista per les forces que el compondran i per les polítiques que tiraran endavant", ha destacat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

A més, ha descartat facilitar un govern amb Junts però evita pronunciar-se sobre si facilitaria el suport de la seva formació als socialistes i republicans perquè, a parer seu, defensen "un model força semblant".

Segons Albiach, s'està plantejant una campanya a tres "com si s'estigués en els anys 80 i 90", amb la qual cosa considera que s'està negant la pluralitat i la diversitat del Parlament i el fet que el seu partit serà decisiu, ha dit.

En preguntar-li si es penedeix del rebuig dels Comuns al projecte de pressupostos de la Generalitat d'aquest any, ha dit que no perquè "ERC volia eleccions i els pressupostos eren secundaris".

Durant la negociació pressupostària, ha explicat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, li va oferir un acord a tres --PSC, ERC i Comuns-- amb el compromís de crear un grup d'estudi sobre quina era la fiscalitat a la resta de resta de països europeus en matèria de joc, sobre la qual cosa ella va respondre: "M'estàs prenent el pèl".