Albiach (Comuns) demana "protegir" els Bombers i defensar les seves reivindicacions

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat "protegir" els Bombers i defensar les seves reivindicacions davant els incendis simultanis a Catalunya que els obliguen a jornades maratonianes, diu.
Així ho ha declarat des d'Aiguamúrcia (Tarragona), on s'ha reunit amb l'alcalde del municipi, Òscar Sendra, després dels diversos incendis en les últimes setmanes que han afectat la localitat.
Albiach ha reconegut la feina "immensa" dels Bombers que, ha apuntat, duen a terme la seva tasca sense prou hores de descans pels incendis que se solapen, sense temps per renovar i descontaminar els equips de protecció individual i amb una alimentació insuficient.
"Hem de protegir qui ens està salvant la vida i qui també està protegint el territori", ha defensat.
Així, ha dit que hi ha d'haver reconeixement però "també defensa i protecció" de les reivindicacions del cos.