Albiach demana prioritzar les piscines per a la ciutadania i no afavorir el turisme

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Comuns-Sumar a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dimarts prioritzar l'accés a les piscines a la ciutadania i no afavorir la "barra lliure" del turisme, després que la Generalitat ha plantejat que les piscines privades que s'omplin amb aigua dessalinitzada es puguin fer servir com refugis climàtics.

"Primer l'aigua ha de servir als veïns i veïnes i, en cap cas, s'ha de prioritzar el sector del turisme, que fins ara ha tingut barra lliure", ha declarat als mitjans a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), després de reunir-se amb la Campanya Contra el Quart Cinturó.

Albiach ha considerat que els Comuns hauran d'"acabar de veure" què es portarà a votació en la Diputació Permanent, després de la dissolució del Parlament per l'avançament electoral a Catalunya.

"Veurem també com s'acaba concretant i com acaba sent la llibertat d'accés i, de pas, als hotels per part de la ciutadania", ha assenyalat, ja que, a parer seu, no sempre és fàcil.

La Generalitat ha anunciat aquest dimarts que permetrà que els ajuntaments catalans aquest estiu puguin omplir les piscines públiques i privades amb aigua potable malgrat la sequera sempre que compleixin la funció de refugi climàtic.

Així mateix, Albiach ha reiterat que la Generalitat no només "ha arribat tard en la gestió de la sequera, sinó que també està tenint una conducta erràtica i està marejant la gent".

QUART CINTURÓ

També ha lamentat la "defensa aferrissada" del Quart Cinturó per part del PSC, a més de l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, i ha recordat que els Comuns no han donat suport al projecte.

Ha defensat que la línia orbital ferroviària contribueix, a parer seu, a la vertebració del territori i trenca amb la "visió radial" de les infraestructures a través de Barcelona.

"Sempre prioritzarem els 120 milions de desplaçaments que es produeixen cada any en la línia de Rodalies i no els 50 milions de turistes que arriben cada any a través de l'Aeroport del Prat", ha afegit.