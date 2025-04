Albiach (Comuns) demana a partits i entitats un pacte "ambiciós" pel català

Sobre la sentència del TC sobre el català a l'escola, diu que per defensar la llengua "tot s'hi val"

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dimecres a tots els partits i entitats que siguin capaços de posar-se d'acord per aconseguir un pacte "ambiciós i estratègic" per blindar el català i que més persones el facin servir i parlin sovint.

En una atenció als mitjans a Barcelona durant la celebració de Sant Jordi ha alertat sobre la "situació d'emergència" del català, i ha afirmat que no dona per perdut el pacte, tot i que Junts se n'hagi desmarcat.

"Fins a última hora no podem donar res per perdut, és important que el Pacte Nacional inclogui totes les forces catalanistes del nostre país i, per tant, nosaltres ho posarem tot de la nostra part i també exigirem al Govern de la Generalitat que sigui capaç de moure's, que sigui capaç de transaccionar", ha valorat.

Albiach ha definit la diada de Sant Jordi com "el dia més bonic de l'any per celebrar l'amor, la cultura, la literatura, la cohesió i la convivència", i ha recomanat regalar llibres en català o d'autors catalans.

SENTÈNCIA DEL TC

Albiach també s'ha referit a la sentència que ha de dictar pròximament el Tribunal Constitucional sobre l'ús de les llengües a l'escola a Catalunya, i ha demanat que, davant una decisió que pugui anar contra el model d'escola catalana i contra la immersió lingüística, estar preparats per a una "resposta de país".

"És important que estiguem preparades i que arribat el cas siguem capaços de posar-nos d'acord per generar una resposta de país que deixi clar que l'aprenentatge de la llengua va de criteris pedagògics i no judicials", ha sostingut.

Ha defensat que és un model de "cohesió, convivència i èxit", i preguntada per si instaran el Govern a desobeir l'eventual resolució, ha dit que és un escenari que no pot descartar.

"Primer, hem d'esperar a veure quina és aquesta sentència, però sí que crec que en la defensa de la nostra llengua tot s'hi val i, quan dic això, el que dic és que han de prevaler els criteris pedagògics i no els criteris judicials", ha afegit.