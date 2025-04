Albiach (Comuns) demana "més que mai" un Pacte Nacional després de la sentència del TSJC sobre el català

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha considerat aquest dimecres que cal "més que mai" un Pacte Nacional pel Català dotat de recursos per poder fer front al que considera una situació d'emergència del català.

Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha declarat nuls uns apartats de les instruccions del curs escolar 2022-2023 de la Conselleria d'Educació de la Generalitat relatives al tractament de les llengües que no incloïen el castellà com a llengua habitual a les escoles.

"Cal protegir el català i el seu ús social que també està en reculada a l'escola. Els tribunals no poden fer les lleis sobre l'ús del català", ha afegit.