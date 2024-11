Albiach demana a Mazón que dimiteixi i retreu a Illa no parlar de canvi climàtic

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat novament aquest dimecres la dimissió del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, i ha retret al president català, Salvador Illa, que no parli de canvi climàtic.

"La gestió feta per la Generalitat Valenciana ha estat nefasta. Diem alt i clar que Mazón hauria de dimitir. Hauria de dimitir per mentider, incompetent i per negacionista", ha sostingut en resposta a la intervenció d'Illa en el ple per informar sobre l'actuació del Govern davant els efectes de la dana.

Després d'això, ha acusat el president català de no haver-se referit al concepte de canvi climàtic quan, a parer seu, està darrere de fenòmens com la dana o la sequera a Catalunya de principis d'any, i de voler implementar "polítiques desenvolupistes pròpies dels anys 80 i 90".

"Ni negacionisme ni retardisme", ha reclamat, i ha exigit a Illa actualitzar el sistema d'emergències a Catalunya per fer front les conseqüències del que comportarà el canvi climàtic, que cada municipi disposi del seu propi pla, fer simulacres i ampliar la plantilla del Meteocat.

Des d'un punt urbanístic, ha demanat revisar el que s'ha construït en zones inundables, prendre mesures preventives per evitar nous projectes en zones que tinguin aquesta qualificació i reduir les emissions i els gasos d'efecte hivernacle, per la qual cosa defensa apostar per energies renovables, per Rodalies, per reduir creuers i per no ampliar l'Aeroport del Prat.