Albiach (Comuns) demana mantenir el calendari per tancar les nuclears: "No són la solució"

Insta Illa a avançar cap a un model energètic descarbonitzat, públic i democràtic

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dimarts mantenir el calendari per tancar les nuclears, i ha afirmat textualment que l'apagada no pot servir de pretext per anar en contra de les renovables: "Les nuclears no són la solució, són un problema".

Ho ha dit en el seu torn d'intervenció després de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, davant la cambra per donar explicacions sobre la gestió de l'apagada elèctrica del 28 d'abril.

"Estem veient com la gran apagada ha estat un pretext per a la dreta i per a l'oligopoli energètic per tornar a un model més centralitzat i basat en les nuclears", ha sostingut Albiach.

SEGURETAT HUMANA INTEGRAL

En aquest sentit, ha instat Illa a avançar "amb més força cap a un model descarbonitzat, sota control públic i democràtic", i ha criticat Junts i el PP per tombar fa 4 mesos al Congrés l'impost permanent a les elèctriques.

Albiach també ha afirmat que veu necessari avançar en "seguretat humana integral" després dels episodis viscuts en els últims anys, entre els quals ha enumerat la pandèmia del coronavirus, la sequera, la dana, la guerra aranzelària amb els Estats Units i l'apagada.