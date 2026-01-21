Albiach (Comuns) demana que l'"única prioritat" d'inversió sigui Rodalies després de l'accident a l'R4

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat que la "primera i única prioritat en infraestructures" a Catalunya sigui el tren, el servei de Rodalies i el servei de regionals.
Així s'ha manifestat en un missatge a X aquest dimecres, arran de l'accident mortal de l'R4 a Gelida (Barcelona): "Després d'anys de desinversió, la primera i única prioritat en infraestructures al país, ha de ser el tren, Rodalies i regionals".
Ha afegit que la seguretat dels treballadors i usuaris ha de ser "el primer", i que per això és clau el manteniment de la infraestructura, mentre que en un altre missatge ha traslladat el seu condol als familiars i amics del maquinista mort, ha desitjat una ràpida recuperació als ferits i ha mostrat el seu suport als equips d'emergència.