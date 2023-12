Albiach (Comuns) demana que les taules de diàleg d'ERC i Junts amb el PSOE "no es posin a competir"

Atribueix les diferents taules a "les males relacions" entre ERC i Junts



BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dissabte que les diferents taules de diàleg d'ERC i de Junts amb el PSOE "no es posin a competir" i n'ha encoratjat la cooperació.

Ha justificat que durant aquesta legislatura hi haurà diferents taules de negociació "per les males relacions que existeixen entre ERC i Junts", en l'assemblea oberta de la formació al Vallès Occidental (Barcelona).

"Si no, no haurà servit de res tot l'esforç que hem fet totes per arribar a aquest punt", ha afegit Albiach sobre les negociacions entre les formacions independentistes i els socialistes.

A més, ha considerat que cal emmarcar "dins la normalitat democràtica" la primera reunió entre PSOE i Junts amb un verificador internacional a Suïssa, i ha desitjat que se'n produeixin moltes més.

LA "HIPOCRESIA" DE MASCORT

Albiach ha criticat l'"exercici d'hipocresia" del conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, per, segons ella, haver assistit a la Cimera del Clima de l'ONU (COP28) a Dubai (Emirats Àrabs Units) i, al mateix temps, defensar el desenvolupament del complex turístic Hard Rock i l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-el Prat.

Per aquest motiu, Albiach ha demanat "al Govern català que rectifiqui" i que deixi de defensar aquests projectes.

EL PROJECTE DE SUMAR

Albiach ha assegurat que els comuns són el referent català de Sumar: "Tenim claríssim, amb aquesta vocació unitària, que aquí no sobra ningú, que aquí ens necessitem totes".

Ha defensat que el seu projecte és una alternativa "al Govern de la Generalitat, que està absolutament mancat de rumb, que és incoherent i que és un govern de transició".