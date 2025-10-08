Albiach (Comuns) demana a Illa rapidesa per reduir desigualtats i no "anuncis per d'aquí a 5 anys"

Proposa un pacte al "bloc democràtic" en drets dels immigrants, català i memòria democràtica
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, rapidesa en el seu compromís de reduir les desigualtats i millorar els serveis públics a Catalunya: "La igualtat no es decreta. La reducció de les desigualtats no s'anuncia. Es combaten amb polítiques públiques, amb audàcia i també amb agilitat. Si m'ho permeten, amb certa rapidesa, no amb anuncis per d'aquí a 5 anys".
Així s'ha manifestat en la seva intervenció durant el debat de política general (DPG) aquest dimecres al Parlament, en què ha lamentat que la millora dels serveis públics "no s'està notant", i ho ha exemplificat amb les llistes d'espera en sanitat, la manca de recursos per a l'educació inclusiva, la situació de Rodalies, la pobresa infantil o els desnonaments, entre altres temes.
Ha situat les desigualtats com el principal problema actual de Catalunya, i ha dit al president: "No hi ha pla A i pla B, hi ha un únic pla que és la Catalunya justa, no és la Catalunya centrada", en referència a un dels lemes encunyats per Illa durant el seu primer any de govern.
Per tot això, ha exigit que s'enfronti a les elits i als fons d'inversió i ha assegurat que el Govern encara no ha multat els qui se salten la llei d'habitatge, i ha lamentat l'aposta d'Illa per ampliar l'Aeroport de Barcelona: "La idea que vostès tenen de progrés és una idea caducada, antiga, pròpia del desenvolupament dels anys 80 i 90".
"NO BARREJAR IMMIGRACIÓ AMB INSEGURETAT"
A més a més, Albiach ha proposat un pacte per recuperar consensos bàsics, començant pels drets dels migrants, i ha interpel·lat Junts: "Podem posar-nos totes d'acord en no barrejar immigració amb inseguretat?", i ha criticat la proposta dels de Carles Puigdemont de demanar 10 anys de padró per accedir a habitatges protegits.
També ha demanat que es mantingui el consens al voltant de la memòria democràtica i la necessitat d'augmentar recursos en aquest àmbit, i pel català davant l'"onada reaccionària i aquells que volen incendiar Catalunya".
Finalment, ha demanat a aquestes forces polítiques consens en el desplegament i l'aplicació de la llei d'amnistia i per aconseguir un nou model de finançament singular per a Catalunya: "Els Comuns sempre, sempre, hem defensat, defensem i defensarem un nou sistema de finançament que sigui just amb Catalunya davant de qui sigui".