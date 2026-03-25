Albiach (Comuns) demana a Illa "contundència" en habitatge després de l'intent de desnonament de Sant Agustí

TARRAGONA 25 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, més "contundència" en les seves polítiques d'habitatge, després de l'intent de desnonament del bloc de Sant Agustí del districte de Gràcia de Barcelona.
En unes declaracions aquest dimarts a Reus (Tarragona), ha dit que ha de "deixar de fer política d'habitatge basada només en piulades i titulars", i li ha reclamat que imposi sancions als incompliments de la llei d'habitatge.
Segons Albiach, les sancions que s'han imposat fins ara arriben tard, són una broma i no són dissuasives: "77.000 euros en total, quan poden posar sancions de fins a 90.000 euros per cada habitatge".
També ha exigit al Govern engegar "ara" la llei de limitació de les compres especulatives que els Comuns van pactar amb l'executiu per a l'aprovació dels pressupostos, i que es continua tramitant al Parlament malgrat haver-se retirat el projecte d'uns nous comptes públics.
"Amb aquesta llei, no estaríem davant aquesta situació que està passant al barri de Gracia", ha assegurat.