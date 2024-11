Albiach (Comuns) demana a Illa un "canvi d'època" en l'habitatge per aprovar els pressupostos del 2025

Torna a reclamar la dimissió de Mazón: "No sabem com aquesta persona pot estar dormint tranquil·la"

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha avisat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que els pressupostos catalans del 2025 "només tiraran endavant si hi ha un canvi d'època en les polítiques d'accés a l'habitatge".

"Que prengui nota el president Illa", ha afegit Albiach a la clausura de la IV Assemblea Nacional dels Comuns aquest diumenge al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a Barcelona.

També ha reivindicat la planificació ecològica davant dels negacionistes del canvi climàtic: "La dana els ha estampat la realitat a la cara", ha subratllat Albiach, que ha tornat a demanar la dimissió del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, per la seva gestió del temporal.

"Mazón ha de dimitir per incapaç, mentider i negacionista climàtic, està trigant a anar-se'n. No sabem com aquesta persona pot estar dormint tranquil·la", ha assegurat Albiach.

"DECREIXEMENT TURÍSTIC"

La dirigent dels Comuns també ha apostat pel "decreixement turístic" i ha apostat per protegir els professionals que treballen en aquest sector i poder oferir formació a tots els que vulguin canviar d'àmbit.

Ha reclamat obrir una nova etapa perquè les esquerres col·laborin i facin polítiques progressistes i després a ha reclamat que no hi hagi pactes amb la dreta, sigui o no independentista: "A Junts ja els coneixem, aposten per salvar els beneficis extraordinaris de Repsol", ha criticat.

Entre els convidats a l'acte de clausura estaven la viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret; la portaveu d'ERC, Marta Vilalta; la secretària d'Organització de Sumar, Lara Hernández; l'exeurodiputado d'IU Manu Pineda, i el diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu.

Entre el públic també estaven el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros; el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich.