Albiach (Comuns) demana a Illa accelerar a dos anys el pla de climatització de les escoles

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dimarts al president de la Generalitat, Salvador Illa, que acceleri a dos anys el pla de climatització de les escoles públiques, la qual cosa assegura que es pot dur a terme, i no haver d'esperar al 2030 perquè sigui una realitat.
"Algú que comença ara secundària pot passar 4 cursos sense climatització a les aules. Per això demanem a Illa que acceleri i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faci en dos. Sabem que es pot fer. És fàcil, però al final fer política també és prioritzar", ha destacat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per Albiach, és una bona notícia que el president escoltés la comunitat educativa però lamenta que hagi reaccionat quan ha tingut "l'aigua al coll", i també li ha reclamat que permeti la tramitació de la iniciativa promoguda per CCOO perquè la inversió en educació arribi al 6%.
"Illa faria bé de mirar més al present i no tant al 2030. Per la gent el futur no és un eslògan sinó si arribaran puntuals a la feina, si podran pagar un lloguer o si els seus fills podran anar a una escola de qualitat", ha subratllat.
Per això, ha acusat Illa de confondre el to d'optimisme i esperança que volien projectar amb "un excés de triomfalisme, manca d'autocrítica i, fins i tot en cert moment, manca d'empatia".