Albiach (comuns) demana al Govern restriccions equitatives i "esforç" al turisme per la sequera

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat a la Generalitat que imposi restriccions que siguin equitatives i "més esforç al sector turístic" després que han declarat l'emergència per sequera a 202 municipis de les àrees de Barcelona i Girona.

"Que no plogui no és culpa del Govern, però que la sequera ens agafi prou preparats, sí", ha assenyalat en una anotació a X d'aquest dijous recollida per Europa Press.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, han anunciat l'entrada en emergència en una roda de premsa aquest dijous després de la reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de Sequera, en la qual s'ha decidit declarar l'emergència al sistema Ter-Llobregat.