Albiach (Comuns) demana al Govern "mesures estructurals" per evitar que s'especuli amb l'habitatge

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dimarts al Govern "mesures estructurals" per evitar que s'especuli amb l'habitatge, com passar l'impost de transmissions patrimonials del 10 al 20% per a les persones que comprin edificis sencers.

En una roda de premsa al Parlament, Albiach també ha proposat equiparar les condicions del lloguer de temporada i les de l'ús habitual en una reforma de la llei d'arrendaments urbans, i mantenir la reserva del 30% de protecció per a habitatges de nova construcció.

Albiach ha llançat la proposta arran de l'intent de desnonament de la Casa Orsola de Barcelona, després que s'hagi ajornat per segona vegada el desnonament d'un veí de l'immoble previst per a la matinada de dilluns a aquest dimarts.

La diputada ha dit que la Casa Orsola "és un símbol, d'una banda, de la resistència veïnal, però, de l'altra, de com actua l'especulació", i ha defensat les mesures estructurals per evitar que milers d'edificis caiguin el la mateixa situació.

PETICIÓ A ILLA

Amb això, Albiach ha reiterat la petició que va fer aquest cap de setmana perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, "intercedeixi" directament en el conflicte de la Casa Orsola per asseure a negociar la propietat, textualment, i aconseguir una renovació dels lloguers per als actuals inquilins.

"Ara més que mai tenim 15 dies per davant per trobar una solució als veïns i veïnes de la Casa Orsola. Toca estar al costat de les inquilines i, evidentment, continuar plantant cara a l'especulació", ha reivindicat, en referència a la nova data del 18 de febrer per al desnonament.

També ha qualificat d'"insult a la intel·ligència" la carta que va publicar dilluns el propietari de la Casa Orsola qui, a parer seu, disfressa de filantropia el que és un exercici d'especulació i rentisme.