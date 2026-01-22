Albiach (Comuns) demana al Govern informació clara de Rodalies i una auditoria periòdica de les vies

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha qualificat d'error greu que el Govern anunciés que es reprendria el servei de Rodalies aquest dijous quan encara no ho tenia garantit, i ha demanat a l'executiu català que doni informació "contrastada, clara i útil" a la ciutadania i que faci una auditoria periòdica de l'estat de les vies.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha reclamat "serenor, rigor i responsabilitat" al Govern, i ha exigit protocols més àgils i plans de contingència per a moments de crisi com l'actual per posar en marxa serveis alternatius de mobilitat.
Albiach considera que, després dels recents accidents mortals de Gelida (Barcelona) i Adamuz (Còrdova), s'ha agreujat la crisi de confiança dels ciutadans en el sistema, per la qual cosa considera que cal una auditoria periòdica cada 6 mesos i que es facin públics els resultats del manteniment i l'estat de la xarxa viària.
Ha instat el Govern a exigir el compliment i execució de totes les inversions: "És clar que la responsabilitat del que passa ara mateix no és del Govern. Ara, la resposta que se li dona a aquesta crisi, evidentment, sí que recau en una bona part sobre ells", ha defensat.
Preguntada per si entén la posició dels maquinistes, Albiach ha insistit que hi ha una crisi de confiança i ha reclamat que Adif i Renfe "presentin per escrit que la xarxa i el material rodant són segurs", que negociïn amb els maquinistes i que els experts determinin si hi ha manca de seguretat o no.