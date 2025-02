Albiach demana destinar els recursos de la condonació del FLA a habitatge

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dilluns al Govern destinar els recursos que vinguin del nou sistema de finançament i de la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) a polítiques públiques d'habitatge.

"Cada euro estalviat dels interessos de la condonació del FLA s'ha de destinar a polítiques públiques d'habitatge. Ha de ser la legislatura de l'habitatge i el Govern ha d'actuar en conseqüència", ha manifestat en una roda de premsa al Palau de la Generalitat en la trobada convocada pel Govern amb els grups per explicar-los els acords que s'aprovaran en la Comissió Bilateral Generalitat-Govern central i la Comissió Mixta de Transferències.

De fet, en la reunió que Albiach mantindrà aquest dilluns a la tarda amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que vol reclamar la urgència d'avançar en polítiques públiques d'habitatge, a més de fer un seguiment de l'acord d'investidura.

A més de defensar la reforma del sistema de finançament, ha instat el Govern central a implantar un sòl fiscal conjunt perquè, a parer seu, sense justícia fiscal no hi pot haver solidaritat: "No pot ser que algunes comunitats governades pel PP, com la de Madrid d'Ayuso, siguin una aspiradora de recursos públics mentre fan regals fiscals a rics, continuen privilegiant el sector privat i desmantellen residències i l'educació i sanitat públiques".

També ha situat com una prioritat el traspàs de Rodalies acompanyat dels recursos necessaris per garantir que sigui "un servei digne i fiable" a més d'un calendari i un pla de rescat, entre altres aspectes.