Albiach demana al Govern un "decret urgent" que reguli els lloguers de temporada

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a la presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha reclamat que el Govern aprovi un "decret urgent" per regular els lloguers de temporada i el lloguer d'habitacions.

"Ara que estem veient un Aragonès que està més actiu com a candidat que com a president, jo insto que, de manera urgent i encara que sigui ara en campanya electoral, aprovi un decret per regular d'una vegada per sempre els lloguers de temporada i també els lloguers d'habitacions", ha afirmat en una entrevista aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press.

Albiach també ha sostingut que les addiccions són "el principal problema de salut pública" a Catalunya, i ha proposat engegar un pla de xoc dotat amb 12 milions d'euros per prevenir i actuar contra les addiccions a barris i escoles, ja que assegura que els més afectats són els joves.

Preguntada per si està disposada a viatjar al sud de França per celebrar un debat electoral al qual pugui assistir el candidat de Junts+ i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, la dirigent dels Comuns ha assegurat que està disposada "a parlar amb tothom i on calgui".

"Nosaltres aniríem a debatre amb Puigdemont on calgués", ha sostingut Albiach, que ha destacat que aquestes eleccions van de dos models i considera que Junts encarna el model contrari al seu, per la qual cosa vol confrontar amb ells, ha indicat.

També ha assenyalat que Catalunya necessita un Govern progressista "que no es quedi només amb el nom de progressista, sinó que faci polítiques progressistes", en ser preguntada per les possibles aliances postelectorals de la seva formació política.