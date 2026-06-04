Albiach (Comuns) demana al Govern convocar els grups, els sindicats i les famílies després del 'no' dels docents

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha instat el Govern a convocar els grups parlamentaris, els sindicats i les famílies després del 'no' dels docents al preacord que van assolir la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat amb Ustec·Stes i Aspepc·Sps divendres passat.
"Han de tornar a començar. Facin el favor de convocar els grups, els sindicats i les famílies, i donem entre tots un cop de timó", ha reclamat en la seva intervenció en el debat de totalitat dels pressupostos en el ple de la cambra catalana.
Per Albiach, el rebuig dels docents al preacord demostra, a parer seu, que les seves reivindicacions no només eren una qüestió de retribucions o de posar més recursos a la inclusiva, també de model: "No pot ser que l'escola s'acabi fent càrrec de tots els malestars i problemes que tenim com a país".